Дженоа веде переговори з нападником Аталанти Семом Ламмерсом, а запасним варіантом залишається Владислав Супряга, повідомляє Calciomercato.

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Підписати нідерландця буде непросто, оскільки Дженоа має кількох конкурентів у боротьбі за нападника. А от щодо Супряги, то тут генуезці начебто мають приципову угоду з київським клубом, хоча саме Ламмерс залишається головною метою "грифонів".

Нагадаємо, у минулому сезоні Супряга провів за Динамо 31 матч у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 5 асистами. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 31 грудня 2025 року.

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