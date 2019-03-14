Супряга, Цітаішвілі, Мудрик та ще 17 гравців викликані у збірну України U-19

Головний тренер юнацької збірної України (U-19) Сергій Нагорняк оголосив список виконавців, які викликані до табору "синьо-жовтих".

Завтра юнацька національна команди вирушить до Італії, де відбудеться еліт-раунд Євро-2019, повідомляє прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, що на шляху до фінальної частини змагань "синьо-жовті" зустрінуться із Сербією (20 березня), Італією (23 березня) й Бельгією (26 березня). Путівку до Вірменії, де з 14-го по 27 липня проходитиме Євро-2019, отримає тільки переможець групи.

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В еліт-раунді наставник збірної України Сергій Нагорняк розраховує на 20-х футболістів.

Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Дані Джуніор Лтайф (Олімпік Донецьк).

Захисники: Крістіан Біловар, Богдан Білошевський (обидва – Динамо Київ), Роман Слива (Карпати Львів), Ігор Снурніцин (Олімпік Донецьк), Назар Муравський (Шахтар Донецьк), Максим Агапов (Зоря Луганськ).

Півзахисники: Ярослав Надольський, Георгій Цітаішвілі, Артем Шулянський (усі – Динамо Київ), Михайло Мудрик (Арсенал-Київ), Артем Бондаренко, Дмитро Криськів (обидва – Шахтар Донецьк), Іван Желізко (Карпати Львів), Олег Горін (Львів).

Нападники: Владислав Супряга (Динамо Київ), Олексій Кащук, Артем Холод (обидва – Шахтар Донецьк), Данило Сікан (Маріуполь).

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