Супряга таки повинен опинитися в Дженоа – журналіст наполягає на близькому завершенні угоди з Динамо
22:45 - Читать на русском
Нападник Динамо Владислав Супряга зберігає чудові шанси переїхати в Італію.
Перехід чемпіона світу U-20 до Дженоа повинен відбутися вже незабаром, натякає журналіст Ніколо Скіра.
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Інсайдер опублікував твіт з пісочним годинником і рядочком про перехід Супряги. Зазвичай це означає близьке завершення події. Раніше Скіра запевняв, що трансфер буде повноцінним, а нападник підпише з Дженоа контракт терміном до 2026 року.
Нагадаємо, минулого сезону Супряга провів за Динамо 31 матч у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 5 асистами.
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