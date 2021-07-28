Перехід чемпіона світу U-20 до Дженоа повинен відбутися вже незабаром, натякає журналіст Ніколо Скіра.

Кулач офіційно став гравцем Динамо

Інсайдер опублікував твіт з пісочним годинником і рядочком про перехід Супряги. Зазвичай це означає близьке завершення події. Раніше Скіра запевняв, що трансфер буде повноцінним, а нападник підпише з Дженоа контракт терміном до 2026 року.

Нагадаємо, минулого сезону Супряга провів за Динамо 31 матч у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 5 асистами.

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