Житомирське Полісся вже готує гучний перехід в очікуванні виходу до Прем'єр-ліги.

Супряга, якого сватали до Полісся, не покине Динамо до кінця сезону через відсутність в киян стабільного нападника, повідомляє ТаТоТаке. Ще один гравець "біло-синіх", Олександр Андрієвський, якщо і перейде кудись, то до іншого клубу УПЛ.

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А от інтерес до Андрія Тотовицького з Шахтаря досить предметний. Ба більше – Полісся має намір викупити хавбека.

Зауважимо, що Тотовицький є вихованцем Шахтаря, до якого повернувся лише влітку 2022 року. Втім, хавбек зіграв лише у 2 поєдинках, в яких не відзначався результативними діями.

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