Супряга та ще два гравці збірної України U-21 пропустять спаринг проти Греції

Світ — 16:05 568
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Легенди Португалії: "чорна пантера", Роналду та партнер Шеви – топ-10 гравців в історії майбутнього суперника України
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Маліновський, магія і "пограбування" мрії – італійські ЗМІ дають нові пророцтва для українця, який кидає виклик РоналдуЄвро-2020 — 13:13 5295
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Україна – Португалія: Шевченко оголосив заявку на матч відбору до Євро-2020Євро-2020 — 10:50 16094
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Україна – Португалія: анонс матчу відбору Євро-2020Євро-2020 — 08:00 19747
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Уельс вдома розписав нічию з Хорватією: дуже поганий матч, зміна поколінь "картатих" та старанний БейлЄвро-2020 — 01:47 1187