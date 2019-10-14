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Супряга та ще два гравці збірної України U-21 пропустять спаринг проти Греції

13:27 223 Читать на русском
Супряга та ще два гравці збірної України U-21 пропустять спаринг проти Греції
Владислав Супряга / УАФ

Збірна України U-21 зазнала кадрових втрат напередодні товариського матчу проти Греції.

Збірна України U-21 готується до товариського матчу проти Греції, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Повідомляється, що матч пропустять захисник Олексій Биков, півзахисник Михайло Мудрик та нападник Владислав Супряга, причини невідомі.

До слова, матч проти збірної Греції U-21 відбудеться сьогодні, 14 жовтня. Початок гри о 15:30.

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Теги
Україна U-21 Україна U-21 Збірна України Владислав Супряга Владислав Супряга Олексій Биков Олексій Биков Михайло Мудрик Михайло Мудрик
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