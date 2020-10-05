Медичний штаб київського клубу може не відпустити ключових футболістів до табору національної команди.

Один з лідерів Динамо Віталій Буяльський має проблеми з паховими кільцями, повідомляє ТаТоТаке. За інформацією джерела, це може бути рецидив травми, яка була у хавбека 7 років тому.

Збірна України вилетіла до Франції – у складі делегації лише 10 гравців

Форвард Владислав Супряга пошкодив задню поверхню стегна. Обидва гравці пропустили матч 5-го туру УПЛ проти Зорі (1:1), і залишається відкритим питання щодо їхньої участі у найближчих матчах збірної України.

Нагадаємо, протягом 7-13 жовтня підопічні Шевченка проведуть три поєдинки, суперниками "синьо-жовтих" стануть Франція, Німеччина та Іспанія.

"Динамо з такою грою буде важко": хто потрібен Луческу, чому Каштру – як Лобановський, а Максимов у відчаї