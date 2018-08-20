Супряга став найкращим юним українським футболістом U-19 у липні

Новачок Динамо Владислав Супряга отримав звання найкращого футболіста у липні серед тих, кому не виповнилось 20 років.

18-річного фрварда Владислав Супрягу визнали найкращим юним футболістом місяця в Україні (U-19) за підсумками опитування, яке проводив проект Золотий талант.

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Зазначимо, вперше з вересня 2017 року найкращим футболістом місяця U-19 визнали не Андрія Луніна, а іншого футболіста.

Супряга чудово себе проявив на Євро-2018 U-19 та потрапив у символічну збірну за підсумками турніру.

Після Євро-2018 на Супрягу почалось справжнє полювання. Футболістом цікавились Манчестер Сіті, РБ Лейпциг, Аякс та Рома, однак, Владислав вирішив перейти у Динамо.

Зараз молодий форвард продовжує відновлюватись від травми, яку він отримав під час Євро-2018 U-19.

Хто такий Владислав Супряга, і чому Динамо його підписало за шалені гроші