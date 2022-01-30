Супряга сьогодні пройде медогляд для Сампдорії, – ЗМІ
08:56 - Читать на русском
Для переходу у Серію А форварду Динамо залишилось зробити один крок.
У неділю, 30 січня, Владислав Супряга пройде медичний огляд перед завершенням угоди з Сампдорією, повідомляє Tuttomercatoweb.
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Усі процедури пройдуть прямо в Києві, після чого сторони зможуть завершити з формальностями та оголосити про перехід офіційно.
Нагадаємо, 21-річний нападник Динамо приєднається до "блучерк'ятті" на правах оренди, розрахованої до літа 2023 року. Генуезький клуб матиме опцію на викуп контракту форварда за 7-8 мільйонів євро.
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