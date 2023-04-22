"Я не знаю, що відбувається із Супрягою. Це психологія. В нього є всі якості, щоб стати хорошим футболістом, але він ніяк себе не проявить.

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У Влада є хороша швидкість, але він її не показує. Його чекають, чекають, чекають, стільки вже чекають, що він скоро з футболом завершить, а його все будуть чекати", – цитує Кополовця видання Український футбол.

Нагадаємо, у поточному сезоні Супряга не зіграв за Динамо жодного офіційного матчу. Угода чемпіона світу U-20 з київським клубом розрахована до літа 2026-го.

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