Супряга у своєму Instagram поділився відео, в якому продемонстрував, у якій формі перебуває.

"Супряга тренується з Динамо U-19": журналіст пояснив, чому форвард не потрапляє в команду Луческу

Владислав виглядає вражаюче – від худорлявого хлопця не залишилось і сліду. Відео з тренування можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, 12 вересня Динамо заявило Супрягу на УПЛ. Востаннє Владислав грав у офіційному матчі за киян ще у 2021 році. Оренда у Сампдорію теж вийшла невдалою – лише один вихід на поле. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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