"Це було спонтанно. Я просто собі їхав в машині по Києву, мені дзвонить наш президент і каже, що ти можеш приїхати на Лобановського, а там офіс. Я приїжджаю і він мене питає: "Чи хочеш ти в Зорю?" Ну і я йому кажу, що так, хочу, тому що я хочу грати. Ключовим для мене було те, що в Зорі мене запевнили: як я буду тренуватися, так і буду грати.

"Пропонували 15 мільйонів, але встановили цінник у 25": гравець Динамо розповів про не реалізований перехід до Болоньї

Збори я провів добре, забивав голи, віддавав асисти. Але як тільки приїхав до Києва, щось там змінилося. І я не знаю, що. Я приїхав і на наступний матч я в запасі. І мені нуль слів про те, чому я не граю, що сталося. Думаю, що в цьому є не тільки ігрова складова", – сказав Супряга в інтерв'ю YouTube-каналу Активні.

Нагадаємо, Владислав Супряга перейшов до Зорі у вересні 2024 року. В поточному сезоні 25-річний нападник провів 10 матчів за луганський клуб, результативними діями не відзначався. Контракт Супряги з Динамо розрахований до 30 червня 2026 року.

"У Динамо хороші шанси на Лігу чемпіонів": Саленко – про Шахтар, бійку молоді та перспективи киян у єврокубках