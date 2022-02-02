Свій перший день у генуезькому клубі Владислав Супряга провів у тренажерному залі, про що опублікував фотозвіт в Instagram.

Сампдорія презентувала Супрягу українською мовою

Підбадьорити українського нападника завітав президент Сампдорії Марко Ланна. Судячи з фото, знайомством були задоволені і новоспечений гравець і власник клубу.

Нагадаємо, Динамо відпустило Владислава у Сампдорію на правах оренди до кінця сезону, також італійці володіють правом першочергового викупу українця.

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