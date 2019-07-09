Супряга приніс перемогу СК Дніпро-1 над Олімпіком, Зоря поступилася Шльонску

Клуби Прем'єр-ліги продовжують свою підготовку до сезону 2019/20.

Міжсезоння-2019, товариські матчі

СК Дніпро-1 – Олімпік – 2:1

Голи: Логінов, 12, Супряга, 30 – Г. Пасіч, 16

Зоря – Шльонск – 1:2

Склад Зорі: Шевченко, Тимчик, Чеберко, Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Іванісеня (Лазао, 68), Хомченовський, Кочергін, Ледньов, Кабаєв, Громов

Голи: Кабаєв, 35 – ?, 39, ?, 79

Новачок УПЛ приймав на своєму стадіоні донецький Олімпік. Долю зустрічі вирішила перестрілка у першому таймі. Особливої уваги вартий гол чемпіона світу U-20 Владислава Супряги, який став для нього першим після повернення у склад дніпрян.

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Луганська Зоря, яка проводить збори у Словенії, не змогла встояти проти польського Шльонска. Рахунок у зустрічі відкрив нападник Владислав Кабаєв, однак надалі відзначалися лише гравці суперника – 1:2 у підсумку.