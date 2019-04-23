Супряга приніс перемогу Динамо U-21 над Шахтарем U-21

Київське Динамо U-21 здобуло перемогу над Шахтарем U-21 (2:1) у 25-му турі чемпіонату України серед молодіжних команд.

Україна. Молодіжний чемпіонат, 25 тур

Динамо U-21 – Шахтар U-21 – 2:1

Голи: Бондар, 51, (аг), Супряга, 72 – Топалов, 48

Динамо U-21 у вольовому стилі переграло Шахтар U-21. Основні події матчу розгорнулись у другому таймі. На 48-й хвилині "гірники" вийшли вперед зусиллями Дмитра Топалова. Але вже через 3 хвилини "біло-синім" вдалося зрівняти рахунок. Валерій Бондар невдало підставив ногу і спрямував м’яч у власні ворота.

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Перемогу столичному клубу приніс Владислав Супряга на 72-й хвилині поєдинку. Форвард випередив захисника і головою замкнув подачу партнера ударом у ближній кут.

Цей успіх дозволив киянам зміцнити своє лідерство у чемпіонаті молодіжних команд. "Біло-сині" з 65 очками випереджають другу Олександрію на 10 пунктів. Шахтар з 42 балами йде третім.

Нагадаємо, у середу, 24 квітня, в рамках УПЛ зіграють основні команди Динамо і Шахтаря. Матч відбудеться в Києві на НСК Олімпійський, початок о 18:30.

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