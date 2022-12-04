У кар'єрі нападника Динамо та молодіжної збірної України Владислава Супряги все ще чорна смуга.

22-річний форвард востаннє виходив на поле на клубному рівні аж 6 лютого цього року. Це був його перший поєдинок в оренді за Сампдорію. Як пізніше виявилось, ще й останній.

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Українець покладав великі надії на виступи в Італії, італійська преса теж. Але Владислав розчарував у другій половині сезону Серії А 2021/22 та повернувся в Динамо. Як наслідок, тепер Супряга у списку номінантів на антипремію "Золота урна". Нагороду зі знаком мінус вручають найгіршому гравцю року в чемпіонаті Італії, повідомляє Football Italia.

Серед конкурентів гравця Динамо – Аарон Ремзі й Артур (ексгравці Ювентуса), Жеремі Бога (Аталанта), Нані (Венеція), Феліпе Кайседо (Дженоа), Олександр Кокорін (Фіорентина), Нікола Максімовіч (Дженоа), Кшиштоф Пйонтек (Салернітана) й Іонуц Раду (Кремонезе).

Наразі Владислав Супряга відновлюється від операції на тазостегновому суглобі. Його повернення очікується на початку 2023 року.

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