"Почуваюся добре, на 70-80 відсотків уже готовий. Думаю, що протягом цього тижня досягну 100 відсотків готовності, і все буде чудово. Матч із Лудогорцем забули, адже це товариська гра, і ми всі продовжуємо підготовку до відновлення сезону.

Динамо поступилось Лудогорцю: 45 хвилин надії, світла пляма в атаці, жах на стандартах

Завтра будемо дуже старатися і, думаю, у нас усе вийде. Повернення Русина та Бєсєдіна? Конкуренція – це завжди відмінно, адже вона допомагає зростати та прогресувати", – поділився Супряга у коментарі офіційному сайту Динамо.

Зауважимо, у жовтні Супряга підписав новий контракт з Динамо, який розрахований до літа 2025 року. В активі 20-річного нападника 2 голи і 2 асисти в поточному сезоні УПЛ.

Що відбувається із Супрягою?