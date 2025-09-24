УПЛ на офіційному сайті опублікувала символічну збірну 6-го туру, а також назвала найкращих гравця та тренера.

Супряга дізнався діагноз після свого моторошного падіння в моменті з забитим голом

В голосуванні, в якому брали участь ведучі, експерти, коментатори УПЛ ТБ та представники провідних спортивних ЗМІ, переміг вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза. До топ-5 також потрапили Сергій Булеца (Олександрія), Владислав Велетень (Полісся), Владислав Бабогло (Карпати) та Ізакі (Шахтар).

Найкращим тренером же визнали наставника Олександрії Кирила Нестеренка – його підопічні відібрали очки в Динамо. А в символічній команді туру не знайшлось місця гравцям "біло-синіх". Потрапив до неї лише один представник Шахтаря, а от Карпати делегували в найкращу команду туру аж трьох гравців.

Символічна збірна 6-го туру УПЛ: Домчак (Карпати) – Танчик (Епіцентр), Павлюк, (Металіст 1925), Бабогло, Мірошніченко (обидва – Карпати) – Булеца (Олександрія), Твердохліб (Кривбас) – Велетень (Полісся), Ізакі (Шахтар), Мендоза (Кривбас) – Супряга (Епіцентр).

Епіцентр та Кривбас влаштували божевілля у Тернополі – 9 м'ячів і важка травма Супряги після гола, якого чекали 5 років