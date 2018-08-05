Супряга потрапив до сфери зацікавлень Динамо і Манчестер Сіті, – Динамоманія

Форвард СК Дніпро-1 своєю яскравою грою під час Євро-2018 (U-19) привернув увагу іменитих клубів.

Київське Динамо та Манчестер Сіті зацікавлені у придбанні 18-річного форварда Владислава Супряги, повідомляє Динамоманія.

За інформацією видання, СК Дніпро-1 хоче отримати від потенційного трансферу Супряги мінімум 3 млн євро, проте вже зараз є клуби, які готові запропонувати більшу суму компенсації за футболіста.

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Зокрема, активно цікавиться Владиславом Манчестер Сіті, а також декілька клубів з Австрії та Іспанії.

До слова, сьогодні повідомлялось, що Аякс та РБ Лейпціг запропонували 3 млн євро за молодого форварда.

Також зазначається, що СК Дніпро-1 може спробувати реалізувати варіант анологічний тому, який застосовувався при переході Луніна в Зорю.

Якщо Динамо придбає Супрягу, то частина економічних прав на футболіста буде належати СК Дніпро-1 і після потенційного перепродажу Супряги в Європу – дніпровський клуб отримає хороші фінансові дивіденти.

Відзначимо, контракт Владислава з СК-Дніпро-1 діє ще два роки.

Нагадаємо, українець прекрасно себе проявив на юнацькому Євро-2018 (U-19) і потрапив до символічної збірної за підсумками турніру.

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