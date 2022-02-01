Український нападник у компанії свого агента вирушив до Італії у розташування Сампдорії – свого нового клубу.

Кияни оголосили про відхід 21-річного форварда в неділю, 31 січня. До завершення поточного сезону Владислав Супряга гратиме в Сампдорії на правах оренди. Влітку генуезці зможуть викупити права на чемпіона світу U-20.

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Сьогодні ж українець вирушив до Італії, щоб приєднатися до своєї нової команди, яка бореться за виживання в Серії А (16 місце після 23-х турів). Світлину із салону літака розмістив агент Іван Піроженко в Instagram.

Нагадаємо, в поточному сезоні Супряга не записав до свого активу результативних дій за Динамо. Форвард не забивав за киян майже півтора року. Востаннє він відзначався ще у вересні 2020-го.

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