25-річний гравець перейде до новачка УПЛ на правах оренди, повідомляє Динамоманія.

Хавбек Динамо ризикує пропустити кілька місяців через травму: "Це погано для нашої команди"

Супряга провів літні збори з київським Динамо, однак у офіційних матчах зіграв лише один тайм – проти Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів. У минулому сезоні нападник виступав на правах оренди за Зорю, де провів 10 матчів, результативними діями не відзначався.

До слова, Епіцентр є дебютантом української Прем'єр-ліги, наразі клуб посідає 15-те місце чемпіонату з нулем очок після трьох турів.

Динамо у матчі з 2 скасованими голами розбило Епіцентр – революція від Шовковського, м'яч Герреро і дебют Торреса