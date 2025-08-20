Telegram-канал Динамівець розповів цікаву інформацію щодо заробітної плати Владислава Супряги.

Супряга перейде до клубу-новачка УПЛ, – джерело

За даними інсайдерів, 25-річний форвард отримував височезну зарплату в Динамо. Йдеться про 35 тисяч у валюті на місяць. В Епіцентр гравець перейде на правах річної оренди без права викупу. 100% зарплати гравця й надалі покриватиме столична команда.

Нагадаємо, що Владислав Супряга перейшов у Динамо з СК Дніпра-1 у 2018 році за 6,5 млн євро. Нападник декілька разів відправлявся в оренди, зокрема в італійську Сампдорію у 2022 році, але не зумів стабільно заграти на дорослому рівні після перемоги зі збірною України U-20 на чемпіонаті світу 2019.

