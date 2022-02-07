Сампдорія готується підписати досвідченого форварда Себастьян Джовінко, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Причина такого поспіху – серйозна травма коліна Маноло Габб'ядіні у матчі з Сассуоло. 35-річний ветеран приєднається до генуезців у статусі вільного агента. Сторони вже провели переговори та домовилися про співпрацю. Очікується, що контакт терміном на 6 місяців буде підписано вже сьогодні.

Нагадаємо, останнім клубом Джовінко був аравійський Аль-Хіляль, який він покинув у серпні 2021 року. З цього часу гравець залишався без команди, однак тренувався з представником МЛС – Торонто (за який грав з 2015 по 2018 рр.), щоб підтримувати форму. До слова, Себастьян заробив собі ім'я у Ювентусі, за який виступав з 2006 по 2010 та з 2012 по 2015 роки. У складі збірної Італії він провів 23 матчі та забив один гол.

Прихід Джовінко може стати серйозною проблемою для Владислава Супряги. Українець невдало дебютував у матчі 24-го туру Серії А з Сассуоло. Представник Динамо замінив на 36 хвилині травмованого Габб'ядіні, однак своєю грою не вразив Сампаоло і покинув поле вже на початку другого тайму. Цікаво, що Конті, який вийшов замість Владислава, майже одразу забив.

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