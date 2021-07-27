Форвард Динамо Владислав Супряга все ще може опинитися у Серії А. Рома давно націлилась на нападника Дженоа Ельдора Шомуродова і готова викласти за нього 15 млн євро.

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Натомість генуезці вимагають за лідера збірної Узбекистану 20 млн євро. Як повідомляє Сalciomercato, цей перехід може відкрити можливість для форварда Динамо перейти в Дженоа, адже частину від виручених коштів "грифони" планують інвестувати саме у трансфер українця.

Нагадаємо, минулого сезону Супряга провів за Динамо 31 матч у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 5 асистами. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 31 грудня 2025 року.

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