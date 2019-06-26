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Супряга офіційно повернувся в СК Дніпро-1

16:56 1253 Читать на русском
Супряга офіційно повернувся в СК Дніпро-1
Владислав Супряга / ФК Динамо Київ

СК Дніпро-1 орендував нападника Динамо Владислава Супрягу.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нападника Владислава Супряги на правах річної оренди.

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Футболіст розпочав свою професіональну кар'єру саме у складі дніпрян і відіграв сезон 2017/18, допомігши команді пробитись у Першу лігу, після чого перебрався в Динамо.

Нагадаємо, нещодавно Супряга разом зі збірною України U-20 тріумфував на чемпіонаті світу-2019, при цьому гравець забив 2 голи у фінальному матчі проти Південної Кореї.

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