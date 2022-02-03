Супряга назвав свого кумира, якого намагається наслідувати
22:58 - Читать на русском
Новоспечений легіонер Сампдорії Владислав Супряга захоплюється форвардом Манчестер Юнайтед.
"Своїм кумиром вважаю Кріштіану Роналду. І мій улюблений номер – 7-й, адже під ним грає Роналду. Я намагаюся чогось у нього вчитися", – сказав українець на презентації.
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Сампдорія орендувала Владислава у Динамо, італійський клуб також володіє правом першочергового викупу українця. У нинішньому сезоні Супряга провів за киян лише 6 матчів.
Після 23-х турів Серії А Сампдорія розташувалась на 16-й сходинці.
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