"Своїм кумиром вважаю Кріштіану Роналду. І мій улюблений номер – 7-й, адже під ним грає Роналду. Я намагаюся чогось у нього вчитися", – сказав українець на презентації.

"Супрязі потрібно створити найкращі умови на полі", – екс-асистент Луческу пояснив, чому форвард не заграв у Динамо

Сампдорія орендувала Владислава у Динамо, італійський клуб також володіє правом першочергового викупу українця. У нинішньому сезоні Супряга провів за киян лише 6 матчів.

Після 23-х турів Серії А Сампдорія розташувалась на 16-й сходинці.

"Супряга має вибуховий потенціал": трансфер гравця Динамо вразив Італію – паралелі з топ-форвардом і єдина проблема