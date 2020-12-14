"Для мене це, безумовно, дуже талановитий футболіст, але на даний момент у нього психологічні проблеми. Йому важко проявити себе. З усіх молодих гравців Динамо він найменше розвивається і прогресує. Це однозначно.

Супряга не забив у порожні ворота Колоса – відео божевільного промаху

Вербіч – досвідчений гравець, який чудово проявляє себе в ролі вінгера, на позиції дев'ятки і форварда. Зараз саме словенець – перший номер", – заявив Шевчук у програмі Великий Футбол.

У нинішньому сезоні УПЛ Супряга провів 11 матчів, в яких відзначився лише двома голами та асистом.

Динамо – Колос: Луческу зі скандалами бере зимове чемпіонство, або "Браво, Федераціє" 14 років потому