"У СК Дніпро-1 були мої найуспішніші роки кар'єри? Думаю так. Швидше за все, найяскравіші моменти у моєму житті. Хет-трик Динамо, 15 голів у чемпіонаті. Три голи у ворота Динамо? Щиро кажучи, навіть не знаю. Напевно, доля якась, що я мав забити їм, довести, що я там не просто так, що мав літом повернутися.

Супряга зізнався, чому не заграв в Динамо

Чи була якась мотивація на гру з "біло-синіми"? Так, звичайно. Хотілося довести всім, що то була помилка. Думаю, то була моя провина. Приїхав із СК Дніпро-1 з Другої ліги, мені було дуже складно. Я старався, але нічого не виходило. Так і вийшло", – розповів Супряга у інтерв'ю Burbuzz.

Нагадаємо, Владислав цієї зими перебрався в італійську Сампдорію, а першу частину сезону провів у Динамо, де за 6 матчів не відзначився результативними діями.

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