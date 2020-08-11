Супряга може стати одноклубником Маліновського – Аталанта хоче придбати форварда Динамо

Форвард київського Динамо Владислав Супряга отримав ще один варіант продовження кар'єри у топ-чемпіонаті.

Аталанта проявляє великий інтерес до Супряги, інформує Gianluca di Marzio.

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Крім того, форварда активно сватають в італійську Болонью та ще у 10 європейських клубів. За інформацією ЗМІ, Динамо хоче виручити понад 12 млн євро за трансфер українця.

Додамо, у минулому сезоні УПЛ Супряга захищав кольори СК Дніпро-1, де провів де провів 26 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та асистом. Наразі Владислав виступає за київське Динамо.

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