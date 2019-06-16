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Супряга може повернутись у СК Дніпро-1 на правах оренди

12:01 692 Читать на русском
Супряга може повернутись у СК Дніпро-1 на правах оренди
Владислав Супряга (праворуч) / ФІФА

СК Дніпро-1 хоче орендувати нападника Динамо Владислава Супрягу.

Київське Динамо та СК Дніпро-1 обговорюють можливість оренди нападника Владислава Супряги на сезон 2019/20, повідомляє Sport Arena.

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Форвард перейшов до киян саме з дніпровського клубу минулого літа, але грав в основному за юнацьку команду "біло-синіх".

Саме Супряга став головним героєм фіналу чемпіонату світу U-20, оформивши дубль у ворота Південної Кореї, а збірна України стала переможцем турніру.

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