Форвард Динамо Владислав Супряга ще не розгубив усі шанси перебратись у Серію А.

"Дженоа готова запропонувати Динамо за Супрягу суму 7-8 млн євро максимум. Кияни ж хочуть 10+ млн і ,бажано, одним або двома траншами. Інші пропозиції Динамо не влаштовують.

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У Дженоа зараз в пріоритеті покупка нападника. Другим номером у їхньому списку був 18-річний поляк Александер Букса. Його можна купити дешевше, і, фактично, цей трансфер вже відбувся.

Питання тільки в тому, чи захоче президент Дженоа купувати до вже наявного Букси футболіста не з країн ЄС, який до того ж ще і старший. Супряга начебто і більш готовий, але коштує немалих грошей", – повідомив журналіст програми ТаТоТаке.

У минулому сезоні УПЛ 21-річний Супряга взяв участь у 17 матчах, в яких відзанчився двома голами та асистом.

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