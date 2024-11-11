Владислав Супряга міг улітку опинитися в данському Ольборзі, повідомляє Ігор Циганик.

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24-річний нападник отримав пропозицію від клубу з Данії, яка мала схожі умови з орендною угодою, що зрештою привела його до Зорі.

На початку вересня цього року київський клуб продовжив контракт із Владиславом ще на рік, після чого було оголошено про оренду гравця до Зорі. Нагадаємо, що з літа 2018 року контракт футболіста належить Динамо.

Цього сезону Супряга вже провів 11 матчів за Динамо і Зорю, але поки що відзначитись результативними діями йому не вдалося.

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