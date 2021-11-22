"Чи міг Супряга стати гравцем Дженоа? Так, за ним стежили. Я говорив про це з попереднім президентом Енріко Преціозі. Трансфер Супряги в Дженоа був близьким, ним також цікавилася Болонья. Була пропозиція у розмірі 10 млн євро від Болоньї, але це не влаштувало Динамо. Кияни хотіли на 5 млн більше. Супряга – сильний гравець з неймовірним потенціалом. Знаю, що зараз у нього проблеми у клубі.

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Також стежу за Миколенком, це сильний виконавець, ним дуже цікавиться Наполі. Тут дуже добрі відгуки про нього. Нинішнє покоління українських гравців має попит у Європі. Також мені дуже подобається гра Циганкова", – розповів Онофрі на YouTube-каналі Бомбардир.

До слова, в нинішньому сезоні Владислав Супряга провів лише 6 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

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