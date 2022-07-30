"Супряга теж в Лодзі, він набрав якісь кондиції. У нього буде консультація в німецьких лікарів на тижні, вони скажуть, потрібна йому операція на спині чи ні.

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Тому я поки не можу сказати, коли він буде в оптимальних кондиціях. Поки будемо обходитися тими хлопцями, які є в нас", – сказав Суркіс у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Супряга регулярно грав на зборах, але перед матчами проти Фенербахче в Лізі чемпіонів отримав пошкодження.

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