"Супряга міг перейти в Дженоа? І в Сампдорію теж. Вони хотіли його придбати. Спершу Динамо хотіло за нього багато грошей, але під кінець трансферного вікна вони майже домовилися про оренду, але не встигли через терміни. Ще Салернітана хотіла придбати його.

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Його агенти мають італійських партнерів, тому нормально, що вони намагаються просунути його в Серію А. Болонья першою хотіла його підписати, але Динамо просило 10-11 млн євро. Тепер його можна забрати за добру суму. Супряга все ще цікавий італійським клубам? Не знаю, швидше за все, він помінявся за цей час.

Миколенко не перейшов у Наполі, бо Динамо просило за нього 35 млн доларів? Це не ціни для італійського футболу. Після пандемії коронавірусу ми не можемо купувати гравців за такі ціни, навіть Наполі. Подивимося, може якийсь італійський клуб і зможе його підписати", – розповів Ді Марціо у шоу Пресинг на YouTube.

Нагадаємо, у поточному сезоні Владислав провів за Динамо 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з киянами чинний до 31 грудня 2025 року. Раніше на форварда претендувала низка клубів з Серії А. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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