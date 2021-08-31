"Георгій Бущан вже готовий приступити до індивідуальної роботи. У нього були проблеми зі спиною. Лікування було консервативне. Після вихідних він приступить до індивідуальних воротарських тренувань. У Дениса Попова прооперована передня хрестоподібна зв'язка. Терміни реабілітації після такої травми – щонайменше півроку.

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Натомість після тривалого відновлення повернувся до загальної групи і приступив до тренувань Микита Бурда. Також у загальній групі вже тренується і Владислав Супряга.

Через кілька днів почне працювати у загальній групі Володимир Костевич. Відновившись після тривалого лікування, він отримав травму литкового м'яза. Після вихідних він приступить до тренувань.

Артем Бєсєдін два місяці ходив на милицях. Перелом зрісся, але іммобілізацію на милицях було вирішено продовжити ще на місяць. Ми були на консультації у професора Рамона Кугата в Барселоні, де Артемові зробили профілактичні уколи в колінний суглоб. Ще місяць пролонгація на милицях, а потім починається реабілітація, специфічна робота без милиць. Хоча і зараз ця робота проходить одночасно з лікуванням. Але у Артема велика політравма, так що ще місяць йому потрібно перебувати у спеціальному брейсі та на милицях", – цитує Шморгуна офіційний сайт Динамо.

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