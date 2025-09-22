Супряга дізнався діагноз після свого моторошного падіння в моменті з забитим голом
Епіцентр у власних соцмережах оприлюднив інформацію щодо характеру травми нападника Владислава Супряги.
"Після забитого дебютного мʼяча, нападник Епіцентра Владислав Супряга отримав ушкодження під час невдалого приземлення. Футболіст був вимушений залишити поле на ношах медичної бригади й був доправлений до медичного закладу.
За результатами обстеження у гравця діагностовано вивих лівого ліктьового суглоба. На гравця очікує додаткове медичне обстеження, після чого буде відомо скільки пропустить Владислав", – йдеться у дописі.
Варто зауважити, що гол у ворота Кривбаса став для Супряги першим в офіційних матчах з 23 вересня 2020 року.
