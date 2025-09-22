"Після забитого дебютного мʼяча, нападник Епіцентра Владислав Супряга отримав ушкодження під час невдалого приземлення. Футболіст був вимушений залишити поле на ношах медичної бригади й був доправлений до медичного закладу.

Епіцентр – Кривбас – 4:5 – відео голів та огляд матчу з жахливим переломом Супряги

За результатами обстеження у гравця діагностовано вивих лівого ліктьового суглоба. На гравця очікує додаткове медичне обстеження, після чого буде відомо скільки пропустить Владислав", – йдеться у дописі.

Варто зауважити, що гол у ворота Кривбаса став для Супряги першим в офіційних матчах з 23 вересня 2020 року.

Епіцентр та Кривбас влаштували божевілля у Тернополі – 9 м'ячів і важка травма Супряги після гола, якого чекали 5 років