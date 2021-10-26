Головний тренер Динамо взяв із собою 21 футболіста, серед яких троє голкіперів, інформує прес-служба клубу.

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До списку не потрапили Супряга, Буяльський, Андрієвський та Де Пена. Раніше повідомлялося лише про пошкодження чемпіона світу U-20. Решта троє виходили на поле у попередньому поєдинку проти СК Дніпро-1 (2:0).

Нагадаємо, матч Маріуполь – Динамо відбудеться завтра, початок о 17:00. Саме кияни є чинним володарем Кубка України.

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