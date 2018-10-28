Супряга: В УПЛ варто очікувати сюрпризів від будь-якої команди

Нападник Динамо Владислав Супряга поділився очікуваннями від матчу 13-го туру УПЛ з ФК Львів.

"Після паузи, пов’язаної з матчами збірних, ми знову перейшли на графік двох матчів на тиждень, але нам не звикати перелаштовуватися, ми взагалі намагаємося про це не думати. Налаштовуємося на кожну гру дуже серйозно, настрій завжди хороший, робочий.

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На жаль, коли Динамо грало проти Львова в першому колі, мене ще не було у команді, тому я небагато знаю про львів’ян, і мені важко сказати щось конкретне. Та й знайомих гравців, із ким би я підтримував зв’язок, у складі суперника не маю.

На мою думку, сюрпризів варто очікувати від будь-якої команди. Зараз наш чемпіонат доволі непередбачуваний. Але обіцяю, що ми докладемо всіх зусиль, щоб перемогти", – цитує Супрягу офіційний сайт Динамо.

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