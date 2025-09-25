Вже навіть партнери радять Андрію Луніну тікати з безпросвітної лави запасних у Реалі.

Другий капітан "вершкових" Федеріко Вальверде порадив українцю знайти собі інший клуб, стверджує El Nacional. Слова уругвайця – не знущання, а дружня порада.

Вальверде і Лунін пробилися до першої команди Реала в один період та за схожих обставин. Молоді хлопці без зіркового статусу, яким потрібно докласти величезних зусиль для "виживання" на Сантьяго Бернабеу. Якщо Вальверде використав свій шанс на максимум і є повноцінною зіркою мадридців, то Лунін регулярно грав лише внаслідок травм Тібо Куртуа.

Саме тому Феде радить своєму другу Андрію шукати кращої долі в іншому місці, якщо українець сподівається розкритися на повну. Нинішній сезон чітко показує роль Луніна в Реалі – Хабі Алонсо не дав 26-річному воротарю жодної секунди ні на Клубному чемпіонаті світу, ні в Ла Лізі чи ЛЧ.

