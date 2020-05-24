Суперталант Аякса натякнув на любов до Барселони, але в каталонців інші пріоритети

Правий захисник Аякса Сержиньйо Дест, схоже, хотів би перейти в Барселону. Однак там не чекають його з розпростертими обіймами.

19-річний талановитий фулбек Аякса незабаром повинен перейти в один з європейських топ-клубів. Фаворитом на його підписання називають Баварію, чутками пов'язують його з Барселоною.

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Дест прозоро натякнув, що його вибір падає на Барсу. Він запостив у Instagram фото, на яких одягнений у фірмову кофту "блаугранас".

— Barça transfer target Sergiño Dest recently posted himself on Insta wearing a club jacket. pic.twitter.com/DYwucPZcZb — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 23, 2020

Аякс така витівка американця не здивувала, клуб не нервує щодо цього. Значно більший тиск поведінка Сержиньйо створила на саму Барселону. Щоправда, у каталонців інші пріоритети на трансферному ринку.

Поточний сезон став першим для Деста в основному складі Аякса. Виглядав він дуже пристойно. Thansfermarkt оцінює фулбека в 18 мільйонів євро.

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