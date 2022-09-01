МЛС, 28 тур

Торонто – ЛА Гелаксі – 2:2

Голи: Хіменес, 62, Бернардескі, 81 (пен.) – Дуглас Коста, 24, Пуч, 89

Канадці виставили італійське тріо Крішіто-Інсіньє-Бернардескі, на яке суперник відповів виходом Пуча, Дугласа Кости і Чічаріто.

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Саме екс-зірка Шахтаря відкрив рахунок на 24-й хвилині зустрічі. Коста розкішно виконав штрафний з 23 метрів. Цей гол залишився єдиним до перерви. У другій половині ініціативу перехопив Торонто. Хіменес зрівняв рахунок, а Бернардескі сам заробив і реалізував пенальті. Гол чемпіона Європи виявився не останнім. На 89-й хвилині вихованець Барселони Пуч протягнув м'яч і з-за меж карного майданчика вліпив точнісінсько у дев'ятку воріт господарів – 2:2.

Зіркові склади поки не допомагають командам демонструвати стабільні результати. Обидві йдуть за межами плей-офф своїх конференцій – Гелаксі лише восьмий у Східній, а Торонто десятий у Західній.

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