Вивіску центрального поєдинку 11-го раунду АПЛ отримало лондонське дербі між Челсі та Арсеналом (1:1). Результат, який точно зіграв на користь Ліверпуля, який збільшив відставання від прямих конкурентів.

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Після мирової у столиці Англії суперкомп'ютер Opta розцінює шанси червоних на перемогу в цьогорічному чемпіонаті у 58,3 %, наступне Сіті – 38 %, далі Арсенал – 3,5 %. Зіграти у дербі вдалося лише одному українському легіонеру – Михайло Мудрик з’явився на полі на 68 хвилині, змінивши Ноні Мадуеке. Вінгер Челсі відверто не був надто залучений у гру, але в одному із моментів ледь не вибіг на побачення із Давідом Райєю, якому довелося покидати власний штрафний майданчик, щоб у підкаті вибити м'яча з-під ніг Михайла. Загалом українець отримав непогані відгуки від британських оглядачів і другу найкращу (Енцо Фернадес – 7,1) оцінку від Sofa Score серед гравців, які вийшли на заміну. Олександр Зінченко спостерігав за лондонським дербі із лави запасних.

У ще одному столичному матчі все-таки мало місце українське дербі. Брентфорд Єгора Ярмолюка приймав Борнмут Іллі Забарного. "Джмелі" здобули вольову перемогу 3:2, а переможний м'яч до свого пасиву може записати Забарний, який проґавив забігання конголезького нападника Йоанна Вісси. На останніх секундах зустрічі збільшити перевагу Брентфорда мав шанс Єгор Ярмолюк, але, вибігши на побачення із Кепа Арісабалагою, замешкався і дозволив у відчайдушному підкаті вибити м’яча Таверньєру. Борнмут, до слова, не може виграти на виїзді протягом 8 турів. Востаннє перемагали Евертон (3:2) наприкінці серпня.

Віталій Миколенко, схоже, набирає оптимальних кондицій. Захисник Евертона отримав схвальну пресу після нічийного матчу проти Вест Хема (0:0). При цьому впевненість українця напряму пов'язують із присутністю на полі Джаррада Брентвейта, який повернувся до основної обойми Шона Дайча.