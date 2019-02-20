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Суперсейв тер Штегена врятував Барселону від сенсаційної поразки у матчі з Ліоном – відео дня

11:11 1689 Читать на русском
Суперсейв тер Штегена врятував Барселону від сенсаційної поразки у матчі з Ліоном – відео дня
Марк-Андре тер Штеген / Фото ФК Барселона

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген зіграв роль янгола-охоронця у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона.

Дивує, що Барселона не змогла забити Ліону у виїзному матчі 1/8 фіналу ЛЧ, але підопічні Ернесто Вальверде також мали шанс покинути Францію "на щиті".

Ліон – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

На 10-й хвилині матчу хавбек Ліона Мартін Терьє наважився на дальній удар. М'яч з шаленою швидкістю летів у ствір воріт, але голкіпер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген вчасно зреагував і у стрибку перевів круглого в поперечку.

Пізніше гравці Ліона мали ще кілька нагод шокувати чинного чемпіона Іспанії, але німецький воротар був проти цього.

Доля путівки в чвертьфінал між цими командами вирішиться на Камп Ноу 13 березня.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Барселона: Вівторок 19 лютого 2019

Ліон
Матч завершено
0 : 0
Барселона
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Ліон - Барселона Барселона Барселона Ліга чемпіонів Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Відеоновини
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