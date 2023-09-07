"Кому подобається Мессі, той ненавидить Роналду, а кому подобається Роналду, той ненавидить Мессі? Ненависть? Я не бачу таких речей, суперництво вже завершилося. Було добре, глядачам сподобалося.

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Якщо вам подобається Кріштіану Роналду, ви не повинні ненавидіти Мессі. Вони обоє дуже хороші, вони змінили історію футболу. Нас поважають у всьому світі, це найголовніше. Мессі йде своєю дорогою, я – своєю. З того, що я бачив, у нього все добре. Ми повинні продовжувати залишати свій слід у футболі, а в суперництві я не бачу сенсу. Я вже казав, ми ділили сцену 15 років і в підсумку стали, не можу сказати друзями, але колегами, які поважають один одного", – цитує Роналду SapoDeSporto.

До слова, 6 вересня France Football оголосив номінантів на "Золотий м'яч-2023", володар якого стане відомий 30 жовтня. Роналду вперше за 20 років не потрапив у топ-30 претендентів, а Мессі вважають одним із фаворитів на здобуття нагороди.

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