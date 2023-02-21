Наставник "вершкових" має свою історію з головним тренером Ліверпуля Юргеном Клоппом. Тренери товаришують з того часу, коли Анчелотті працював з Евертоном. Попри відстань, вони підтримують стосунки.

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"Клопп дуже хороша людина. Ми були разом у Ліверпулі під час пандемії, ми писали один одному повідомлення та надсилали подарунки. Що він мені подарував? Електрону сигарету. Свій подарунок я передам йому в Мадриді", – розповів Антчелотті Sky Italia.

Нагадаємо, що матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал відбудеться 21 лютого. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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