"Комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман написав у Facebook, що, на його думку, причиною такої реакції Дедишина було стимулювання з боку Шахтаря в цьому матчі, яке не здійснилося. Дедишин був на нервах увесь матч. Саме через це ось така реакція.

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В наступному турі СК Дніпро-1 втратив очки з Інгульцем. За моєю інформацією, Інгульцю ніхто нічого не завіз. Але в мене є інформація, що одній із команд, яка вже грала в цьому сезоні з Шахтарем, як кажуть, "постукали" одразу два клуби. На той момент – головні конкуренти Шахтаря.

Сума була одна і та ж сама – один мільйон гривень за перемогу. Насправді, це копійки. Це 25-30 тисяч доларів. Раніше це було 100-150 плюс. Які часи, так і суми", – зазначив Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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