Після фантастичної перемоги Барси над Севільєю у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Короля між обома клубами спалахнула справжня війна. Гості скаржились на упереджене суддівство, хоча майже 120 хвилин сиділи у власному штрафному, а "блаугранас" бомбили нервіонців у соціальних мережах. Карлес Пуйоль також вставив свої "п'ять копійок" – дісталось хавбеку збірної Іспанії Сусо.

Барселона – Севілья – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Річ у тім, що після поєдинку на Пісхуані, який відбувся три тижні тому, один з лідерів Севільї у соціальних мережах обізвав 18-річного вундеркінда Барси, Педрі, плаксієм.

Останній, зокрема, скаржився на непризначений пенальті за фол того ж Сусо у боротьбі з Альбою. Саме цей зухвалий твіт й "відкопав" Пуйоль після камбеку на Камп Ноу. "На добраніч", – коротко відповів легендарний кеп екс-футболісту Мілана.

Згодом Пуйоль пояснив свою позицію: "Я вважаю, що суперників потрібно поважати завжди, коли перемагаєш або ж програєш. Педрі цього не заслуговував. У футболі все повертається".

Нагадаємо, що Барса пробилася до фіналу Кубка Іспанії після виїзних 0:2. Суперкамбек на Камп Ноу залишає каталонцям шанси на бодай один трофей за підсумками сезону.