Суперники України на Євро-2020 проведуть спаринг з Англією

Збірна Англії перед Євро-2020 проведе дві товариські зустрічі – серед спаринг-партнерів англійців будуть суперники українців у фіналі чемпіонату Європи.

Команда Гарета Саутгейта у рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року проведе два товариських матчі, повідомляє прес-служба збірної Англії. 2 червня англійці зіграють у Відні зі збірною Австрії – суперником збірної України по групі С, а вже за п’ять днів, 7 червня, зустрінуться з Румунією – можливим суперником "синьо-жовтих" (у випадку їхнього успіху в Лізі націй). Місце проведення цієї зустрічі поки не визначено.

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До слова, збірна Англії на чемпіонаті Європи потрапила у групу D, де зіграє з Хорватією, Чехією і переможцем стикових матчів шляху C. Збірна України зіграє зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги націй).

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2020 року пройде у 12-ти містах Європи з 12 червня по 12 липня. Збірна України свої матчі групового турніру зіграє 14, 18 та 22 червня.

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