Збірні Польщі та Шотландії вирішили не гаяти час, коли буде міжнародна пауза в кінці березня.

24 березня "Кадра" і "тартанові" проведуть очний товариський матч замість скасованих півфіналів відбору ЧС, повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.

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Збірна Польщі повинна була зустрітися з Росією, однак ФІФА забанила представників країни-окупанта. Поляки отримали вільний вихід у фінал, де 29 березня зустрінуться з переможцем пари Швеція – Чехія.

Суперником Шотландії у півфіналі є Україна, але цей матч вирішили перенести на червень. Переможець зустрінеться з тріумфатором дуелі Уельс – Австрія. Це протистояння відбудеться у раніше заплановані дату й час (24 березня о 21:45), а долю фінала визначать пізніше.

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