"У нас вийшов гарний квартет. Вважаю, що суперники приблизно одного рівня.

Євро-2023: Ротань склав чітку характеристику кожного суперника збірної України U-21

Щоб вийти з групи, потрібно викластися на 1000 відсотків та не забувати про свій футбол, в який молодіжна збірна України вміє грати", – цитує Сироту офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування молодіжна збірна України потрапила у групу B, де її суперниками будуть Румунія, Іспанія та Хорватія.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи