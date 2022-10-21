"Суперники у групі Євро-2023 приблизно одного рівня": захисник Динамо має рецепт успіху для збірної України U-21
19:38 - Читать на русском
Оборонець "синьо-жовтих" Олександр Сирота оцінив шанси підопічних Руслана Ротаня на молодіжному чемпіонаті Європи.
"У нас вийшов гарний квартет. Вважаю, що суперники приблизно одного рівня.
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Щоб вийти з групи, потрібно викластися на 1000 відсотків та не забувати про свій футбол, в який молодіжна збірна України вміє грати", – цитує Сироту офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, за підсумками жеребкування молодіжна збірна України потрапила у групу B, де її суперниками будуть Румунія, Іспанія та Хорватія.
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